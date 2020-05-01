Российский газ перестал быть востребованным в Турции

17:05 | 21.05.2020

Экспорт российского газа в Турцию в марте составил 210 млн кубометров. Это в семь раз меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года.



Падение спроса на российское голубое топливо эксперты связывают с аномально теплой зимой, пандемией коронавируса, а также с рекордными закупками Турцией сжиженного природного газа (СПГ), преимущественно в Алжире, Катаре и Нигерии. Последнее связано с рекордным снижением цен на СПГ, который сейчас продается по цене на грани или даже ниже рентабельности и может конкурировать с трубопроводным газом.

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