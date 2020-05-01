16:11 | 20.05.2020

Совфед одобрил закон о дистанционном голосовании по почте и дистанционно с помощью портала госуслуг, сообщает РИА Новости. Поправки будут внесены в статьи 37 и 38 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».



Как напоминает rg.ru, эта форма волеизъявления впервые была использована в сентябре прошлого года в трех округах столицы на выборах депутатов Мосгордумы. Законом предлагается продлить срок действия эксперимента на 2020 и 2021 годы. Норма касается выборов всех уровней, которые пройдут в эти сроки на территории Москвы.

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