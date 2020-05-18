Биолог рассказала, когда закончится пандемия коронавируса

13:20 | 19.05.2020

Пандемию коронавируса в России и в мире можно будет считать окончившейся, когда перестанут появляться новые случаи активных случаев заболевания, а кривая общего количества заразившихся достигнет максимума и прекратит рост. Об этом рассказала Нурбубу Молдогазиева, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова.



По ее словам, в России эпидемия может закончиться в августе. Это будет возможно в том случае, если границы в мире останутся закрытыми на лето, и не будет новых вспышек инфицирования, подчеркнула ученый.

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