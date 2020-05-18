В США сообщили об успешном испытании на людях вакцины от COVID-19

12:51 | 19.05.2020

В США компания Moderna и специалисты Национальных институтов здравоохранения отчитались об успешных клинических испытаниях на людях вакцины от коронавируса. Заявление опубликовали на сайте компании.



Испытания на добровольцах перспективной вакцины начались в апреле. Согласно отчету об испытаниях, после приема вакцины mRNA-1273 у добровольцев в крови количество антител против инфекции превышало или равнялось этому показателю у пациентов, переболевших COVID-19. Это зависело от дозы вакцины, сообщили в Moderna.



На начальной стадии препарат показал себя безопасным, он переносится без осложнений. Компания планирует, что завершающая стадия для финализации протокола клинических испытаний начнется в июле.



Агентство Reuters отмечает, что после публикации коммюнике стоимость акций компании подскочила на 25%.

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