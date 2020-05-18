Председатель правления «Роснано» Чубайс сравнил нефть со «сдохшей лошадью»

12:47 | 19.05.2020

Председатель правления «Роснано» Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади. Об этом он сказал в интервью Forbes. «Если лошадь сдохла, с нее надо слезать», — сказал Чубайс, призывая таким образом снижать зависимость России от нефтяных цен.



По словам Чубайса, нефть — это «хребет» российской экономики, а обвал в очередной раз указывает на необходимость менять ее структуру.



«Это не значит, что надо закрывать Западно-Сибирское нефтяное месторождение. Но про стратегию, конечно же, нужно для себя это решение принять», — резюмировал Чубайс.

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