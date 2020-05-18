СМИ сообщили о 108 миллионах попавших под новый карантин китайцах

11:41 | 19.05.2020

Из-за новой вспышки коронавируса в самоизоляции оказались более 108 миллионов китайцев. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.



Сообщается, что власти ввели жесткие карантинные меры на северо-востоке страны. Несмотря на то что в регионе зарегистрировано 34 новых случая заражения, в провинции Цзилинь прекращено автобусное и железнодорожное сообщение, закрыты школы.



Как пишет газета South Chinа Morning Post, что стало причиной, власти точно не знают, но не исключают, что инфекцию могли завезти вернувшиеся из России граждане Китая, так как Цзилинь граничит с Приморским краем.

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