Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

13:26 | 18.05.2020

Фото: newsae.ru

За последние сутки в Москве выявили 3238 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 146 062 случая коронавируса.



- 41,2% — от 18 до 45 лет

- 32,7% — от 46 до 65 лет

- 11,3% — от 66 до 79 лет

- 5,8% — старше 80 лет

- 9% — дети



Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 31 мая все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.



Добавим, за последние сутки в России выявлено 8926 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в России выявлено 290 678 случаев Covid-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»