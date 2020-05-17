Россия и мир
12:23 | 18.05.2020
Минсельхоз РФ поддержал допуск генно-модифицированной сои в Россию
Ранее сразу несколько губернаторов попросили отменить постановление, упрощающее ввоз в Россию сои с ГМО для кормов животных, — в нем они увидели риски для местного производства и здоровья россиян, отмечает РБК.
По мнению экспертов Минсельхоза, на данный момент оснований для отмены или приостановления действия документа нет. При этом российскому животноводству необходимы соевые бобы.
© «Вечерние ведомости»
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