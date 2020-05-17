75% российских предпринимателей уверены, что в дальнейшем кризис усугубится

10:54 | 18.05.2020

Большинство предпринимателей в России (более 75%) уверены, что в дальнейшем кризис усугубится, следует из результатов проведённого разработчиком программного обеспечения для бизнеса «Мегаплан» исследования.



Большинство респондентов (83,4%) не надеются на помощь государства в преодолении последствий кризиса. В помощь от властей верят только 5,2% опрошенных.



Как передаёт РБК со ссылкой на исследование, 82,9% респондентов считают, что больше всего из-за последствий коронавируса пострадала ресторанная отрасль. 61,6% опрошенных назвали индустрию моды и красоты, 48,5% — производственную сферу.



По мнению участников, лучше всего с кризисом справятся IT-индустрия (так полагают 81,5%), телекоммуникационная отрасль (54,2%) и медицина (37,1%).

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