В Москве от коронавируса скончался трёхлетний ребёнок

12:12 | 16.05.2020

Фото: Вести

В Москве скончался трёхлетний ребёнок с диагнозом COVID-19, об этом сообщает Telegram-канал «BAZA».



По данным канала, последние четыре дня он провёл в Морозовской детской городской клинической больнице Москвы, однако спасти малыша врачам так и не удалось.

© «Вечерние ведомости»