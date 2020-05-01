В Нижневартовске в рамках нацпроекта построят ещё один сквер

13:51 | 15.05.2020

В Нижневартовске на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы (район старой автостанции) построят сквер Космонавтов. Общая площадь благоустройства составляет 0,2 га.



«Весь комплекс благоустройства нам необходимо выполнить за лето. Это подготовительные работы, озеленение, укладка плитки, установка макета космического аппарата "Союз", который у нас в стране эксплуатировался до 1985 года. Макет будет представлен в реальном виде в соотношении 1:3. Все материалы для будущего сквера заказаны, оплачены. По мере необходимости идет их доставка на объект», - рассказал генеральный директор компании-подрядчика Александр Корниенко.



Проект реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».



В центре сквера установят скульптурную композицию, состоящую из металлического каркаса с облицовкой и архитектурного элемента, посвященного космической тематике. Это будут два пересекающихся кольца, символизирующие орбиты. В центре разместится спутник. Размах арок – 12 метров, высота спутника – шесть, отметил директор МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Иван Силецкий.



Проектом предусмотрено оформление дополнительных мест для стоянки автомобилей, тротуаров, проведение освещения. Имеющиеся на месте строительства деревья будут максимально сохранены. Стоимость контракта – 16,8 млн рублей (средства федерального, окружного и городского бюджетов).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»