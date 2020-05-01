В Москве с 15 мая начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу

13:27 | 15.05.2020

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Собянин.



«До 70 тысяч москвичей будут еженедельно получать приглашения прийти в поликлинику и сдать ИФА-тесты на заболевание. Таким образом, мы будем в большом уже масштабе проводить скрининговые исследования, с одной стороны, и, с другой стороны, на ранней стадии выявлять заболеваемость», – приводит слова Собянина Агентство «Москва».



Новый тест поможет определить не болен ли коронавирусом человек в данный момент. А, возможно, он уже переболел, и в крови образовались антитела к опасной инфекции. Тогда он даже сможет кому- то помочь с помощью переливания своей плазмы, передает rg.ru.

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