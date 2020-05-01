Словения стала первой европейской страной, заявившей о завершении эпидемии коронавируса

13:16 | 15.05.2020

Словения стала первой страной в Европе, которая заявила о завершении эпидемии коронавируса, сообщает Reuters. Отныне любой человек прибывающий из других государств членов ЕС больше не обязан проходить семидневный карантин, как было ранее. 13 мая Словения отменила запрет на авиасообщение с другими странами.



Согласно последним данным, в Словении зафиксировано 1464 случая заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 103 человек, 267 выздоровели.

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