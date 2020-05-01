По данным экспертов, первым триллионером в мире станет основатель Amazon Джефф Безос

13:09 | 15.05.2020

Аналитики Comparisun составили рейтинг будущих триллионеров. Первым в этот список имеет все шансы войти основатель Amazon Джефф Безос, причем случится это уже в 2026 году, передает РБК. Сейчас состояние Безоса оценивается примерно в 143 миллиарда долларов. С наступлением пандемии и ростом спроса на онлайн-покупки акции Amazon резко подорожали.



Вторым после американца может стать девелопер из Китая Сюй Цзяинь. По мнению аналитиков Comparisun, он станет триллионером через год после Безоса. Основатель Alibaba Group Джек Ма находится на третьем месте, его капитал может преодолеть триллионную отметку в 2030 году.

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