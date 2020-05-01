Николич сменит Сёмина на посту главного тренера московского «Локомотива»

13:03 | 15.05.2020

Московский «Локомотив» принял решение не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым. Соглашение истекает 31 мая.



Семин возглавлял «Локомотив» с 2016 года, также он работал в московском клубе в 80-е, 90-е и 2000. Под руководством специалиста «Локомотив» трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз завоевывал Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка России.



«Локомотив» возглавит сербский специалист Марко Николич. Известно, что он приступит к исполнению своих обязанностей 1 июня. Напомним, Николич возглавлял сербские футбольные клубы «Партизан», «Рад» и «Войводину», а также венгерский «Фехервар» и словенскую «Олимпию».

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