Дональд Трамп пригрозил Китаю полным разрывом отношений

12:56 | 15.05.2020

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могли бы полностью прекратить отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом.



«Мы много чего могли бы сделать. Мы могли бы полностью разорвать отношения. Если бы вы это сделали, что бы произошло? Вы бы сэкономили 500 миллиардов долларов, если бы полностью разорвали отношения», - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.



Администрация Трампа сейчас обдумывает способы возможного наказания или получения финансовой компенсации от Китая за то, что Пекин, по мнению Белого дома, скрывает информацию о вирусе, передает gazeta.ru.

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