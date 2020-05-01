12:12 | 15.05.2020

В России резко снизились объемы сбережений граждан. Во многом это связано с опасениями потерять деньги в кризис, вызванный пандемией коронавируса, пишут «Известия». По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. В этом году, полагают эксперты, снижение продолжится, и отложить на черный день граждане смогут не более 1,3–1,5 трлн рублей.



Кроме того, отмечается, что в период самоизоляции многие граждане скупили товары длительного хранения, потратив на это свои сбережения.

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