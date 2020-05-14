База данных российских автовладельцев попала в Сеть

11:36 | 15.05.2020

Фото: automasterskay.ru

О том, что на одном из форумов даркнета опубликована база данных российских автовладельцев, сообщил основатель DeviceLock Ашот Оганесян в Telegram. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».





По словам Оганесяна, всего в базе содержится 129 млн лидов. В опубликованных данных есть только общие обезличенные сведения — место регистрации автомобиля, марка, модель и дата регистрации транспортного средства. Однако, за дополнительную плату продавцы готовы предоставить доступ к полной версии, где есть персональные данные из реестра ГИБДД - Ф.И.О., адреса, даты рождения, номера паспортов и контактные данные. Ее продают за 0,3 биткойна, что составляет примерно 2,8 тысяч долларов США. Для эксклюзивного использования информации стоимость составит 1,5 биткойна - около 14 тысяч долларов.





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