Власти Китая планируют ответные санкции против США

16:39 | 14.05.2020

Китай недоволен позицией США по вопросу причастности Пекина к распространению COVID-19 и рассматривает ответные санкции, сообщает газета Global Times, ссылаясь на источники.



Ранее американский сенатор Линдси Грэм внес в сенат законопроект о санкциях против Китая за распространение коронавируса. Проект предлагает президенту США Дональду Трампу ввести санкции, если Пекин не предоставит полный отчет о возникновении вспышки заболевания, передает ren.tv.



Global Times уточняет, что как минимум четыре конгрессмена и две организации попадут в санкционный список. Под санкциями может оказаться генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт, подавший в суд на КНР, обвиняя республику в пандемии нового коронавируса.

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