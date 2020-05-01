В прошлом году в России потребление кофе впервые превысило потребление чая

13:28 | 14.05.2020

В 2019 году в России потребление кофе, кофейных напитков и смесей впервые превысило потребление чая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурия.



По его словам, в прошлом году россияне выпили 180 тыс. т напитков, приготовленных из зернового, молотого, растворимого кофе и кофейных смесей. Потребление чистого чая всех сортов без учета травяных смесей составило 140 тыс. т. В 2017 и 2018 году в России выпили примерно одинаковое количество кофе и чая – по 160 тыс. т.



Данные коррелируют и со статистикой по импорту от Федеральной таможенной службы. В 2019 году Россия завезла 413,3 тысячи тонн кофе (без учета растворимого) и 314,2 тысячи тонн чая, передает РИА «Новости».

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