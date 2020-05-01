«Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ построят в России 25 новых мусорных заводов

12:50 | 14.05.2020

Консорциум из трех государственных корпораций — «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ — заключили соглашение о строительстве в регионах России не менее 25 мусоросжигательных заводов, перерабатывающих отходы, которые прошли сортировку, в электроэнергию, передает РБК.



Общая стоимость проекта составляет 600 миллиардов рублей. Оператором выступит Ростех в лице своей дочерней структуры «РТ-Инвест», Росатом станет технологическим партнером, финансирование проекта будет осуществлять ВЭБ.РФ.



Новые предприятия появятся в агломерациях с населением не менее 500 тыс. человек, а также неподалеку от крупных туристических центров, например, Сочи, рассказал первый зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский. Застройка будет происходить в несколько этапов и займет не менее 10 лет, отмечает iz.ru.

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