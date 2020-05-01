Российских школьников не будут ограничивать в количестве сдаваемых ЕГЭ

12:43 | 14.05.2020

Министр просвещения России Кравцов заявил, что школьники смогут выбрать любое количество ЕГЭ для сдачи, ограничения только на два экзамена не будет, передает «Интерфакс».



«Как правило, помимо русского языка выпускники сдают не более двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления. Вузы самостоятельно определяют количество экзаменов на ту или иную специальность», — пояснил министр.



Напомним, ранее сообщалось, что российским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ.

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