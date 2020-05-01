Общие перемены в российских школах отменят из-за коронавируса

12:34 | 14.05.2020

Фото: РИА Новости

Российские школы после открытия изменят режим работы из-за пандемии коронавируса: изменения коснутся расписания занятий и общих перемен. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора, опубликованных на сайте ведомства в среду, 13 мая.



Специалисты уточняют, что для максимального разобщения учеников за каждым классом будет закреплено отдельное учебное помещение. Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов. Также будет изменено время начала первого урока для разных классов и время проведения перемен, сообщает ТАСС.



Кроме того, Роспотребнадзор порекомендовал школам по возможности сократить число обучающихся в одном классе и исключить нахождение учеников разных классов в группах продленного дня. Также в школах запретили проводить массовые мероприятия, и рекомендовали сократить количество занятий в спортивном зале и максимально организовать пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе.



Ежедневно при входе в здание школы сотрудникам, школьникам и их родителям будут измерять температуру, а в каждом учебном заведении будут размещены антисептики для рук в специальных дозаторах.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»