«Победа» начнет поэтапное возобновление полетов по России с 1 июня

16:40 | 13.05.2020

Авиакомпания «Победа» начнет поэтапное возобновление внутренних полетов по России с 1 июня. Об этом РБК сообщил официальный представитель «Аэрофлота», головной компании лоукостера, Михаил Демин.



Отмечается, что в продажу будут добавлены билеты на рейсы по 73 российским маршрутам. Продажа начнётся 14 мая на летние рейсы: средний тариф грядущего сезона почти в три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года. Более 60% всех билетов на июнь будет предложено по 499-2999 рублей.

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