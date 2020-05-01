Более 80% новых случаев коронавируса выявлено у людей младше 65 лет

12:52 | 13.05.2020

Фото: yandex.com

За последние сутки в Москве выявили 4703 новых случая коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксирован 126 004 случая коронавируса.



- 41,7% — от 18 до 45 лет

- 33,3% — от 46 до 65 лет

- 11% — от 66 до 79 лет

- 5,4% — старше 80 лет

- 8,6% — дети



Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 31 мая все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»