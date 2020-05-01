На востоке Москвы в жилом доме обрушилось перекрытие между чердаком и пятым этажом

12:31 | 13.05.2020

На востоке Москвы в пятиэтажном доме обрушился лестничный пролет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Обрушилось перекрытие между чердаком и пятым этажом. Предварительно, пострадавших нет. В целях безопасности людей вывели из дома.



Теперь аварийной бригаде предстоит обследовать квартиры на опасность, и только после этого жители смогут вернуться.

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