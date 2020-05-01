Эксперты назвали самый популярный у россиян фильм в период пандемии

12:21 | 13.05.2020

Американский драматический фильм «Заражение», вышедший в 2011 году, стал самой популярной лентой у россиян в апреле. Об этом сообщило издание «Ридус», ссылаясь на аналитику компании MEGOGO.



«Кино часто играет на наших чувствах, извлекая самые глубинные страхи и неврозы. Стоит признать, что у истории COVID-19 и событий «Заражения» действительно немало общего», — приводит слова гендиректора «MEGOGO Россия» Виктора Чеканова «Ридус».



У детской аудитории самыми популярными стали «Король Лев», «Планета 51», «Артур и война двух миров», «Пушистый шпион», «Реальная белка» и «Как приручить дракона — 3».

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