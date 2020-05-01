Врач предсказал «волну алкоголизации» в России после окончания режима самоизоляции

12:06 | 13.05.2020

Россию накроет волна алкоголизации после выхода из режима самоизоляции. Об этом РИА Новости заявил доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев.



«...Люди становились более осторожными и осмотрительными, но в то же время возникало бессознательное стремление к аддиктивному поведению, то есть появлялась угроза усиления алкоголизации», - рассказал врач в интервью РИА Новости.



Специалист уточнил, что подобное поведение было замечено у подготовленных для экспериментов людей, а обычные граждане тем более подвержены этому эффекту.

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