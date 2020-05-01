Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню у стен Кремля

13:24 | 9.05.2020

Фото: РБК

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. В этом году, в отличие от прошлых, он совершил торжественную церемонию в одиночестве.



После возложения цветов глава государства выступил с обращением к россиянам по случаю Дня Победы. Он поздравил россиян и назвал день окончания Великой Отечественной войны самым главным и дорогим праздником.



Он подчеркнул, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне Россия отметит «широко и торжественно», на Красной Площади пройдёт главный парад, а по улицам городов пройдёт шествие «Бессмертного полка».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»