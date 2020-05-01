В России многодетные семьи могут получить дополнительную поддержку в период пандемии

12:37 | 8.05.2020

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минтруду и Минфину проработать возможность дополнительной помощи семьям в трудных ситуациях в период распространения коронавирусной инфекции, передает РБК.



В частности, ведомствам предлагают подумать об обеспечении многодетных семьей в трудной жизненной ситуации средствами индивидуальной защиты (к ним относятся медицинские маски, цены на которые выросли в России за последние месяцы), продуктовыми наборами, а также «электронными и другими устройствами для поддержки обучения детей в дистанционном режиме», сообщает «Интерфакс».



Дополнительную поддержку могут оказать семьям с детьми в том случае, если кто-то из родителей потерял работу. Помочь хотят и тем, у кого доход на одного человека в семье стал ниже прожиточного минимума, и семьям в трудной ситуации, где есть инвалиды.

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