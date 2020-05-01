Французский историк назвала два параметра, по которым русские отличаются от европейцев

11:08 | 8.05.2020

Французский историк, постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д'Анкосс в интервью Figaro назвала два параметра, по которым русские отличаются от западных европейцев, передает РИА «Новости».



Первым параметром она назвала «чувство истории». По ее мнению, в России оно развито сильнее из-за всех трагедий, произошедших в XX веке.



Также она считает, что у жителей России обострено «чувство смерти», По мнению Каррер д'Анкосс, об этом говорит вся русская литература. В Европе, напротив, забыли про смерть и подменяют ее понятием «уход из жизни», отмечает историк.

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