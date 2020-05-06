В Москве скончалась актриса Татьяна Паркина

12:16 | 7.05.2020

Татьяна Паркина скончалась этой ночью в Москве в своей квартире на Большой Драгомиловской улице. 13 апреля актрисе исполнилось 68 лет. Причиной смерти стала тяжелая продолжительная болезнь.



Известность Паркиной принесли роли в фильмах «Красное и черное», «Зависть богов», «Ты иногда вспоминай» и «Не могу сказать прощай».

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