Власти Чехии усиливают охрану своего посольства в Москве

12:01 | 7.05.2020

Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил РБК глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек.



Решение принято после обострения отношений между двумя странами из-за демонтажа в столице Чехии памятника советскому маршалу Коневу. В начале апреля у посольства республики в Москве прошла акция протеста.



В ответ МИД Чехии направил ноту российским коллегам, ожидая, что российские власти примут меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.



Кроме того, чешские спецслужбы, как писала местная пресса, подозревали сотрудника одной из российских силовых структур в подготовке покушения на инициаторов демонтажа монумента, отмечает «Эхо Москвы».

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