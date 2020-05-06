По мнению Онищенко, коронавирус в России начал «выдыхаться»

11:28 | 7.05.2020

Коронавирус начал «выдыхаться», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Онищенко в эфире НСН. По его мнению, нет необходимости ужесточать карантинные меры, поскольку считает, что люди должны работать даже в условиях карантина, сообщает РИА «Новости».



Онищенко добавил, что Россия идет собственным путем в борьбе с эпидемией COVID-19, однако все специалисты опираются на международный опыт.

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