80% новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет

13:08 | 6.05.2020

Фото: twitter.com

За последние сутки в Москве выявили 5858 новых случаев коронавируса, из них 4698 - люди младше 65 лет. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 85 973 случая коронавируса.



Среди новых заболевших:



- 37,1% — от 18 до 45 лет

- 36,4% — от 46 до 65 лет

- 12% — от 66 до 79 лет

- 7,8% — старше 80 лет

- 6,7% — дети



Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.



Напомним, за последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Таким образом, на сегодняшний день в России зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса в 85 регионах.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»