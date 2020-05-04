В Израиле выявили антитела, которые активно атакуют коронавирус

14:15 | 5.05.2020

Министр обороны Израиля Нафтали Беннетт. Фото: isralove.org

Израильским ученым удалось выявить антитела, которые активно атакуют коронавирус в организме зараженного и могут быть использованы для создания вакцины. Об этом сообщил израильский портал i24 со ссылкой на заявление министра обороны Нафтали Беннетта.



По словам главы военного ведомства Израиля, в настоящее время ведется регистрация патентов, а в дальнейшем стартует коммерческое производство. Однако, когда появится вакцина он не уточнил.

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