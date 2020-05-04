Россия вновь «вмешивается» в выборы президента США

13:22 | 5.05.2020

Фото: zeir.ru

Предвыборная гонка в США набирает обороты. Американские власти вновь предупреждают о вмешательстве России в президентские выборы.



В меморандуме, адресованном властям штатов, министерство внутренней безопасности США перечисляет восемь методов предполагаемого вмешательства, разделив их по уровню опасности на «высокие» и «умеренные» угрозы. Однако, как и ранее, кандидаты, которых Москва якобы намерена поддержать, не называются.

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