У западных спецслужб нет доказательств искусственного происхождения COVID-19

12:37 | 5.05.2020

Фото: газета.ру

Как сообщают источники в разведслужбах, у западных разведок из альянса «Пять глаз» нет доказательств лабораторного происхождения коронавируса COVID-19.



Так, появившийся в СМИ доклад с обвинениями в адрес КНР не был настоящим секретным документом и вполне может оказаться американским «инструментом контрпропаганды и оказания давления на Китай».



Ранее всемирная организация здравоохранения также заявила, что США не предоставили никаких доказательств «утечки» коронавируса из лаборатории расположенной в китайском городе Ухань.

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