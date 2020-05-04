Россия и мир
12:37 | 5.05.2020
Фото: газета.ру
У западных спецслужб нет доказательств искусственного происхождения COVID-19
Так, появившийся в СМИ доклад с обвинениями в адрес КНР не был настоящим секретным документом и вполне может оказаться американским «инструментом контрпропаганды и оказания давления на Китай».
Ранее всемирная организация здравоохранения также заявила, что США не предоставили никаких доказательств «утечки» коронавируса из лаборатории расположенной в китайском городе Ухань.
© «Вечерние ведомости»
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