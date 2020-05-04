Правительство РФ отсрочивает регионам выплаты по бюджетным кредитам

12:03 | 5.05.2020

Для поддержки регионов правительством РФ принято решение скорректировать график выплат по ранее полученным бюджетным кредитам, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Соответствующее постановление подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин.



Так, в 2020 году регионы полностью освобождаются от погашения долга. В период с 2021 по 2024 годы они будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, а в 2025–2029 годах – остаток равными долями с возможностью досрочного погашения.

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