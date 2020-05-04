Владимир Путин проведет совещание по выходу из режима самоизоляции 6 мая

10:05 | 5.05.2020

Фото: tass.ru

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, на котором обсудит с правительством выход из режима ограничений, об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.



Напомним, что до 5 мая правительство и Роспотребнадзор с рабочей группой госсовета должны были подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. Планируется, что меры будут сниматься после майских праздников. Кабмин предоставит Путину доклады о мерах поддержки экономики населении отчеты о страховании сотрудников больниц.



Добавим, что по данным на 4 мая в России выявлено 145 268 заболевших COVID-19.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»