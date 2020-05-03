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10:39 | 4.05.2020

Фото: Alpozzi Keystone Press Agency Globallookpress

Более 3,5 млн человек во всем мире заразились коронавирусом

Число людей, заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 3,5 млн человек. При этом смертей от COVID-19 зарегистрировано 247,4 тысячи. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса.

На сегодняшний день больше всего заболевших выявлено в США — более 1,1 млн человек. На втором месте Испания (217 тыс. зараженных), на третьем – Италия (210 тыс.).

В России по данным на утро 4 мая зарегистрировано 134,6 тыс. случаев заражения COVID-19.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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