Более 3,5 млн человек во всем мире заразились коронавирусом

10:39 | 4.05.2020

Фото: Alpozzi Keystone Press Agency Globallookpress

Число людей, заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 3,5 млн человек. При этом смертей от COVID-19 зарегистрировано 247,4 тысячи. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса.



На сегодняшний день больше всего заболевших выявлено в США — более 1,1 млн человек. На втором месте Испания (217 тыс. зараженных), на третьем – Италия (210 тыс.).



В России по данным на утро 4 мая зарегистрировано 134,6 тыс. случаев заражения COVID-19.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»