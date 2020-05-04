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09:31 | 4.05.2020

Фото: Gao Xiang / Xinhua / AP

СМИ: Китай скрывал данные по коронавирусу, чтобы успеть запастись медикаментами

Власти Китая скрывали от ВОЗ масштабы вспышки коронавирусной инфекции, запасаясь в это время медикаментами и средствами защиты. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на документы министерства внутренней безопасности США.

В документах указано, что Пекин, преуменьшая степень опасность новой инфекции, увеличил импорт и сократил экспорт предметов медицинского назначения. В это же время китайские чиновники «всячески отрицали наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных».

О том, что власти Китая могли скрыть часть информации об опасности коронавируса, еще 30 апреля заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Он также подчеркнул, что власть КНР должна понести ответственность за сокрытие этих данных.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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