Скончался вице-премьер республики Крым Павел Королев

14:27 | 1.05.2020

Фото: rk.gov

В пятницу, 1 мая, скончался заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.



– Сегодня рано утром скончался наш коллега - заместитель председателя совета министров Королев Павел Эдуардович. Человек системный, приехал из столицы, очень много сделал для республики Крым, – рассказал глава Крыма на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.



Причину смерти Сергей Аксенов не назвал.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»