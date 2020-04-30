У премьер-министра Мишустина выявили коронавирус

22:04 | 30.04.2020

Фото: sm-news.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом, об этом сообщают «РИА Новости».



Как передает СМИ, о своем заболевании премьер рассказал президенту Владимиру Путину во время встречи в режиме видео-конференции. Исполняющим обязанности главы правительства назначили первого вице-премьера Андрея Белоусова.



Во время болезни Мишустин будет соблюдать режим самоизоляции.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»