В Росгидромете россиянам пообещали аномально жаркое лето в этом году

16:56 | 30.04.2020

На всей территории России температура в мае, июне, июле и августе будет выше климатической нормы, в некоторых регионах ожидается экстремальная жара. Такое лето пообещали в Росгидромете, прогноз опубликован на сайте ведомства. При этом пока трудно сказать, когда и в каких районах будет жара, уточнили РИА Новости в ведомстве.



Согласно оценкам Росгидромета, на территории России потепление климата происходит примерно в 2,5 раза интенсивнее, чем в среднем по Земному шару, передает «Интерфакс». Рекордно теплой стала зима 2019-2020 года, экстремально теплым был минувший март, апрель также был очень теплым, а экстремально высокие температуры на юге Сибири поставили целый ряд рекордов.

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