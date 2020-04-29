Россиянам с иностранным паспортом разрешили выехать из страны

12:38 | 30.04.2020

Правительство России разрешило выехать из страны россиянам, постоянно проживавшим за границей, через наземные пункты пропуска для возвращения домой. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина, передает ТК «Дождь». Выехать из России можно при наличии второго гражданства, вида на жительства или документа, подтверждающего право на постоянное проживание.



Отмечается, что выехать за границу можно будет один раз. Напомним, после введения ограничений из-за пандемии коронавируса уехать из России могли только иностранные граждане.

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