В Минздраве сообщили о 70 погибших российских медиках во время пандемии

12:06 | 30.04.2020

Более 70 медиков с подтвержденной коронавирусной инфекцией умерли за время эпидемии в России. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, передает РИА Новости.



«Количество заболевших медиков растёт, и даже российские врачи опубликовали в сети фамилии своих коллег, погибших во время пандемии коронавируса, в нём более 70 фамилий», — заявил Брико.



Он также подчеркнул, что страна пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев заражения снижается.

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