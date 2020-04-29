В возрасте 57 лет скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев

11:35 | 30.04.2020

Скончался глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Ему было 57 лет.



«Безвременно ушел из жизни глава Ставрополя Андрей Джатдоев. Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг», — написал губернатор.



Главой города Джатдоев стал с октября 2016 года.

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