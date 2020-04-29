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11:35 | 30.04.2020

В возрасте 57 лет скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев

Скончался глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Ему было 57 лет.

«Безвременно ушел из жизни глава Ставрополя Андрей Джатдоев. Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг», — написал губернатор.

Главой города Джатдоев стал с октября 2016 года.

© «Вечерние ведомости»

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