В Минздраве объяснили относительно низкую заболеваемость коронавирусом в России

15:56 | 29.04.2020

Плотность населения России и меньшее число турпоездок повлияли на низкую заболеваемость коронавирусом по сравнению с другими странами. Об этом говорится в аналитическом докладе «Влияние коронавируса COVID-19 на ситуацию в российском здравоохранении» «Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения» Минздрава РФ.



Отмечается, что ещё одним положительным фактором стала программа по вакцинации (в том числе и прививки БЦЖ), которая рядом экспертов оценивается как фактор, повышающий сопротивление иммунитета, в том числе и против коронавируса, хотя это пока официально не подтверждено никакими исследованиями.



Напомним, на данный момент в стране зарегистрировано 99 399 заболевших. Умерло от коронавируса за весь период эпидемии 972 человека.

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