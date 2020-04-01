У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона родился сын

15:50 | 29.04.2020

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его невесты Кэрри Симондс родился сын. Как отмечается, мальчик родился в больнице Лондона, он и его мать чувствуют себя хорошо. А том что Джонсон и Саймондс ждут ребенка, пара сообщала в конце февраля. Тогда же было объявлено и о помолвке.



Ранее Джонсон обратился к британцам с заявлением после выздоровления от коронавирусной инфекции. Он предостерег британцев от нарушения карантинных мер, поскольку сейчас риски «максимально велики».

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